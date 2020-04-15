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برلمان

المؤتمر: الحوادث الإرهابية الخسيسة تزيد الشعب المصرى قوة وصلابة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
نعى حزب المؤتمر شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي، إثر مواجهة رجال الأمن ومكافحة الإرهاب وكرا للجماعة الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وأعرب الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب عن خالص العزاء لاسرة الشهيد البطل متمنيا من الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته، متوجها بتحية قلبية لرجال الأمن البواسل من الساهرين على سلامة الوطن الذين يضربون أروع الأمثلة بتقديمارواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأكد صميدة، ان مثل هذه الحوادث الارهابية الخسيسة تزيد الشعب المصرى قوة وصلابة فى مواجهة الارهاب والارهابيين حتى يتم تطهير مصر كلها من رجسهم.

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