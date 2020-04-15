المكتب التجاري المصري : فرص أمام صادراتنا من الكيماويات والغذائية للسوق الغاني

أكد محمد إسماعيل رئيس مكتب التمثيل التجارى بغانا أن السوق الافريقى سوق مهم لمصر قبل كورونا وبعد الأزمة، لافتا إلى أن الاقتصاد الغانى تأثر بأزمة كورونا بشكل كبير، خاصة الأنشطة السياحية التى أصبحت نسبة التشغيل بها 30٪ مقارنة بـ 70٪.









وبالنسبة للاستثمارات أوضح إسماعيل خلال اجتماع لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر البرس كونفرانس اليوم ان هناك تباطؤا فى تدفق الاستثمار الأجنبي بغانا بسبب أزمة كورونا، إضافة إلى ضعف وصول الحاويات للموانئ الغانية بمقدار الثلث.









ولفت الى ان الصين هى الشريك التجارى الاول لغانا، وهناك امل بعد عودة النشاط الاقتصادى الصينى، سيعود التدفق الصناعي والتجاري.





وبالنسبة للفرص المتاحة للصادرات المصرية أوضح إسماعيل ان المكتب قام بعمل دراسة عن البنود الجمركية التى يمكن أن يستوعبها السوق الغانى مثل الصناعات الكيماوية، والانسجة ، والغذائية ، ومواد البناء باستثناء الأسمنت.



