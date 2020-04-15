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محافظات

خوفا من تفشي كورونا.. حملات تعقيم وتطهير لقري الغربية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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أحمد على

أعطي اللواء  مهندس حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم تعليماته إلي  المهندس محمد صلاح نائب رئيس مجلس المدينة بأهمية  حملة مكبره لتعقيم وتطهير المحلة وقرى المركز بها.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفي اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية للدولة بالتكاتف بكل مؤسساتها للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما شارك فى تدشين الحملة بحضور مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة الميدانية ومدير الامن بمجلس المدينة.


كما انطلقت الحملة المقرر تنفيذها من امام مركز ومدينة المحلة الكبرى للقيام باعمال التطهير والتعقيم بنطاق الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل ،كفر حجازي ، كفر فياله، الكمالية، والعزب التابعه لها ، حيث تم الدفع بعربات الطب بيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات مجلس المدينة محملة بمادة هايبو كلوريد الصوديوم 1% محلول بنسبة 1/4 .

خوفا من تفشي كورونا.. حملات تعقيم وتطهير لقري الغربية
خوفا من تفشي كورونا.. حملات تعقيم وتطهير لقري الغربية
خوفا من تفشي كورونا.. حملات تعقيم وتطهير لقري الغربية
خوفا من تفشي كورونا.. حملات تعقيم وتطهير لقري الغربية
خوفا من تفشي كورونا.. حملات تعقيم وتطهير لقري الغربية
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