وزير التنمية المحلية: استرداد 158 ألف متر مربع و230 فدانا خلال الـ24 ساعة الماضية.. والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

اللواء محمود شعراوي:

= استرداد 158 ألف متر مربع و230 فدانا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

= التعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

= استنفار جميع الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة





تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال الـ٢٤ ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال اللواء محمود شعراوى إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 298 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، ليصل إجمالى الإزالات إلى 1534 حالة واسترداد حوالي 158 ألف متر مربع ليصل الإجمالي إلى ٢ مليون و350 ألف متر مربع، وإزالة 61 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 237 إزالة على مساحة 230 فدانا ليصل إجمالي ما تم استرداده إلى حوالي 1680 فدانا من أراضى الدولة بالمحافظات.





كما تمت إزالة 91 حالة للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 13 ألف متر مربع، ليصل إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها إلى 3298 حالة بإجمالي 117 ألف متر مربع، و474 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 17 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها إلى 4395 حالة إزالة على مساحة 1462 فدانا، وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.





وأضاف وزير التنمية المحلية أن رئيس مجلس الوزراء يتلقى تقارير دورية ويتابع عن كثب الجهود التي يبذلها المحافظون والأجهزة المحلية لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.





وأشار شعراوى إلى أن رئيس الوزراء أشاد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الأربعاء، بجهود المحافظين فى هذا الشأن وطالبهم بالاستمرار فى فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين، خاصة خلال ساعات حظر التجول.





وطالب اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار في استنفار جميع الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.