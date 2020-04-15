فى حملة تموينية بأجا.. ضبط لحوم ومصادرتها للذبح خارج السلخانة ..صور

وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على 30 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .



كما تم ضبط مخبز ورثه محمد.ال.م.س بقرية منية سمنود ومخبز الطاهرة . ال.ا.ن بقرية البساتين ومخبز ابراهيم .م.م.خ بقرية ميت إشنا وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن - وتم تحرير محضر رقم ٨٤٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح أجا أمن دولة طوارئ.



وتم تحرير محضر ضد خالد.ص.ع صاحب محل بقالة بقرية شبراويش لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى ومحضر رقم ٨٤٦ جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد حموده.ا.ال صاحب محل بيع منظفات بمدينة أجا ومحضر رقم ٨٧٩ ضد رانيا.ا.ع صاحبه محل بيع عطور بذات الناحية ومحضر رقم ٨٨٠ ضد حمدى.ع.ر صاحب محل بيع دواجن بذات الناحية ومحضر رقم ٩٢٦ جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد إبراهيم.ال.ال لبيع أسماك بقرية ميت العامل .



كما تحرر محضر رقم ٩٢٣ ضد شكرى.ب.ر صاحب محل جزارة بمدينة أجا ومحضر رقم ٩٢٤ ضد إبراهيم.ح.م صاحب محل جزارة بذات الناحية ومحضر رقم ٩٢٥ جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد محمد.ي.ي صاحب محل فسخانى بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار ومحضر رقم ٦٣٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح أجا ضد مجدى.ب.م لبيع الأسماك بمدينة أجا ومحضر رقم ٦٤٠٧ ضد شريف.ع.م فسخانى بقرية ميت العامل وذلك لممارستهم أنشطة بدون ترخيص ومحضر رقم ٦٤٠٦ جنح أجا ضد عبد العاطي.ج.ع صاحب محل بيع أسماك بمدينة أجا لعدم وجود شهادة صحية.





تشكلت الحملة برئاسة عبدالناصر ابوالفتوح ووائل الطنطاوى و مصطفى عوض والدكتور شريف حسن بإدارة أجا البيطرية ترافقهم القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.



شنت ادارة التموين بمدينة اجا برئاسة محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد حسين عيطة رئيس مباحث التموين بالدقهلية حملة تموينية لمراقبة المخابز والأسعار وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والتصدى بكل حسم للغش التجارى، وذلك تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير ادارة تموين أجا.وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر رقم ٦٤٠٣ جنح أجا ضد الهادى.ع.ع صاحب محل جزارة بقرية الديرس ومحضر رقم ٦٤٠٤ ضد رضا.م.ا صاحب محل جزارة بقرية شبراويش ومحضر رقم ٦٤٠٥ ضد ناصف.ا.ال صاحب محل جزارة بالقرية،