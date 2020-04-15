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ثقافة

اكتب حكايتك.. مسابقة للنشء تطلقها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أطلقت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، المسابقة الكتابية الأولى للنشء بعنوان "اكتب حكايتك".


وحددت الجمعية خمسة شروط للمشاركة في المسابقة، منها أن يكون المشارك عمانيا وان يكون عمره بين 7 سنوات والـ 16 عامًا. وألا يتجاوز عدد كلمات الحكاية عن 1500 كلمة وغيرها من الشروط الأخرى .

وحددت الجمعية العشرين من شهر رمضان آخر موعد لاستقبال المشاركات.

كانت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، نقل كافة فعالياتها إلى الإنترنت كإجراء احترازي لوقف التجمعات للحماية من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم أجمع.


وأوقفت كافة الدول الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها مؤسساتها الثقافية من أجل حماية المواطنين من الفيروس الذي يجتاح العالم، وأخذ أرواح الكثير.

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