إعلامية تنعي الشهيد البطل محمد الحوفي على الهواء

بدأت الإعلامية دينا رامز حلقتها اليوم الاربعاء، من برنامج "ست ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بتحية لكل رجال الشرطة المصرية، وتحية خاصة للشهيد محمد فوزي الحوفي.





وتابعت دينا رامز، ان هذا البطل الذي ضحى بحياته من أجل الوطن والدفاع عن أمنها يستحق كل التقدير والاحترام من كل المصريين.





وأضافت أن الشهيد محمد الحوفي استشهد في عملية للقبض على خلية إرهابية في منطقة الأميرية، بالرغم من الذي يشهده العالم كله من معركة وحرب ضد فيروس كورونا، إلا أن مازال هناك مخربون وإرهابون يريدون تخريب الوطن.





وأوضحت أن هؤلاء المخربين لا يمتلكون ذرة من الانسانية، وأن العالم كله يحارب شيء يكاد لا يرى بالعين المجردة وإنما هم مازالوا يحاربون العالم بأفعالهم المشينة والدامية.