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التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس الخاصة: لا تحجبوا الخدمات الالكترونية عن الطلبة بحجة عدم دفع المصروفات .. وأوقفوا أي أنشطة طلابية وإلتزموا بإجراءات مكافحة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:50 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
*التعليم :
- لا يجوز حرمان الطلاب من أداء الامتحانات او ما يتعلق بها سواء كانت ورقية أو إلكترونية بسبب عدم سداد المصروفات
- الرقم التعريفي لابد أن يتم إتاحته للطلاب بلا مقابل وكذلك رمز الفصل الافتراضي"

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا تعليمات رسمية لجميع المدارس الخاصة الموجودة في المديريات التعليمية المختلفة ، أكدت خلالها أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة تكرار شكوى أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الخاصة بحجب الخدمات التي تقدمها للطلاب "اونلاين" وقت تعليق الدراسة للضغط على أولياء الأمور لسداد المصروفات أولا.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنها تحذر المدارس الخاصة ، وتؤكد أنه لا يجوز حرمان الطلاب من أداء الامتحانات او ما يتعلق بها سواء كانت ورقية أو إلكترونية بسبب عدم سداد المصروفات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، بضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري رقم 70 الصادر بتاريخ 30 مارس 2020 فيما يتعلق بتقييم الطلاب في ظل ظروف تعليق الدراسة.

وعلى صعيد آخر .. أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا آخر لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، شددت خلاله على المدارس الخاصة بكافة انواعها على مستوى الجمهورية بعدم الاعلان عن اي فعاليات او تنظيم لثمة أنشطة يترتب عليها اي تواجد للطلاب في اي نطاق مما يخل بالتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار تفعيل الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن تعليق الدراسة و اي انشطة مرتبطة بها.

وتلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شكوى من بعض أولياء الأمور تفيد بقيام بعض المدارس بتحصيل مبلغ 5 جنيهات نظير الاستعلام عن الرقم التعريفي للطلاب من أجل تسجيل هذا الرقم فى المشروع البحثى الذى سوف يقدمه بديلا عن امتحانات الترم الثانى.

ورد وزير التربية والتعليم على هذه الشكوى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "هذا ليس قانونيًا والرقم التعريفي لابد أن يتم إتاحته للطلاب بلا مقابل وكذلك رمز الفصل الافتراضي".

ومن ناحية أخرى .. كان قد أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، إطلاق النقابة خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة ، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها ، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر ، وهو مالن تقبله نقابة المعلمين بوقف دخل عدد من معلمى المدارس الخاصة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويجب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حفاظ القطاع الخاص على العاملين به.

وأوضح الزناتى أن النقابة سوف تستخدم كل أدواتها المشروعة ، وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية ، لحل مشاكل معلمى المدارس الخاصة وديا ، وفى حال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة ، سوف تحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلا عن المعلمين المتضررين ، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.

واستنكر الزناتى تصريحات بعض أصحاب المدارس الخاصة من محاولة التعتيم على أزمة الاستغناء عن عدد من معلميهم ، ووجه نقيب المعلمين النقابات الفرعية وعددها ٥٣ نقابة فرعية للمعلمين ، و٣٢٠ لجنة نقابية على مستوى الجمهورية بالتحرك فورا لمتابعة مشاكل المعلمين فى المدارس الخاصة وتقديم تقرير يومى للنقابة العامة عن ماتم فى هذا الشأن.

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب ، تمنح معلميها راتب شهرى ضعيف فى حدود ٧٠٠ جنيه ،  ولم يتحافظوا حتى على هذا الدخل البسيط وقرر بعضهم قطعه .

وتابع قائلا : لن نقبل بهذا الاستقواء على المعلمين فى المدارس الخاصة وحقوقهم مسئوليتنا، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم فى 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام المشروعات البحثية هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المشروعات البحثية ستحدث تغييرًا جذريًا في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
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