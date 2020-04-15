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محافظات

في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أقامت أسرة الشهيد محمد فوزى الحوفى بقطاع الأمن الوطنى سرادقا للعزاء فى الهواء الطلق و بدون شادر لتلقى العزاء فى الشهيد وذلك أمام منزل الشهيد بأرض ادمون بمدينة دمنهور حيث تم تنظيم كراسى العزاء متباعدة عن بعضها فى إطار إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كيوفيد ١٩.
 
وبدأت أسرة الشهيد تتلقى العزاء فى الشهيد من قيادات مديرية الأمن وجميع الضباط وأصدقائه وزملائه وجيرانه واهالى مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة.

وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة واللواء هشام نصر  مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا واللواء  ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة فى مقدمت صفوف الجنازة العسكرية لشهيد الواجب والوطن المقدم محمد فوزى الحوفى ملفوف بعلم مصر التى قدم روحه فداء للوطن.

انطلقت الجنازة العسكرية من امام فرق الأمن بدمنهور  أعقبها جنازة شعبية وصلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه بمقابر العائلة بدمنهور وسط الهتافات المنددة بالارهاب.

في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
في زمن كورونا.. كيف طبقت أسرة الشهيد الحوفي الإجراءات الاحترازية أثناء العزاء..شاهد
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