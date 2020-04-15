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توك شو

انتم مش محبوسين.. رسالة مهمة من خبير علوم سلوكية للمصريين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:17 م
طارق إلياس، خبير
طارق إلياس، خبير العلوم السلوكية
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فرح علاء الخولي

قال طارق إلياس، خبير العلوم السلوكية، إن دور الجميع في هذه الفترة حماية انفسهم وحماية الوطن في ظل مواجهة الدولة والعالم كله لتفشي فيروس كورونا.


وتابع إلياس، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان ما تقوم به الدولة من فرض حظر التجول او المناشدة بالحجر الصحي المنزلي ليس حبسا للمواطنين ولا بغرض مضايقتهم وانما للحفاظ عليهم.


وأضاف إلياس، أنه يجب ان يكون هناك نظرة ناضجة من قبل المواطنين في هذه الفترة لعبور الازمة، ونعود الى كل الانشطة الطبيعية وحياتنا اليومية بشكل أمن.


واشار الى ان هناك الكثير من المنظمات المفترض ان تكون على قدر المسئولية لبعث الطمأنينة وليس لترهيب المواطنين، وان ما علينا كمسئولين رفع الروح المعنوية للمواطن ليكون قادرا على تخطي الازمة ومقازمتها.


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