حاكم نيويورك يلقن ترامب درسا في الديمقراطية.. كومو: الدستور والقانون يحكم بيننا.. وأنا صاحب القول الفصل في معركة "كورونا" وأنت لست ملكا ولا أبحث عن معركة مع رئيس أمريكا

حاكم نيويورك "أندرو كومو":





* هربنا من الملكية في بريطانيا وجورج واشنطن كان رئيسًا وليس الملك واشنطن

* لا أبحث عن معركة سياسية مع الرئيس ترامب أسوأ شيء الانقسام في أوقات كهذه

* ننتظر لقاح كورونا وانخفاض أعداد المصابين للبدء في إعادة النشاط الاقتصادي

* أظهرنا أننا نتحكم في فيروس كورونا وأن الفيروس لا يسيطر علينا





أندرو مارك كومو سياسي أمريكي ومؤلف ومحام، يشغل حاليا منصب الحاكم السادس والخمسين لولاية نيويورك منذ 1 يناير 2011. وهو عضو الحزب الديمقراطي، وهو نفس المنصب الذي شغله والده، ماريو كومو، لمدة ثلاث فترات بين أعوام 1983 إلى 1994





وجرت معركة سوشيال ميديا بين حام نيويورك والرئيس ترامب أمس الثلاثاء بعد أن أكد الرئيس الأمريكي أنه صاحب القول الفصل في قرارات الإغلاق وفتح الولايات عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن الأمريكية وارتفاع عدد الصحايا.





ورد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أمس الثلاثاء على التعليقات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب ، والتي ذكر فيها أنه يحمل القول الفصل بشأن موعد إعادة فتح الولايات وسط جائحة فيروس كورونا، خلال إيجاز البيت الأبيض يوم الاثنين ، وتحدث ترامب ضد فكرة أن حكام الولايات سيكون لهم القول الفصل.





وصباح يوم الثلاثاء ، ظهر كومو في البرامج التلفزيونية الصباحية بولاية نيويورك، وتحدث علنا ضد تعليقات الرئيس. وقال لـ NBC's Today ، "ليس لدينا ملك. لدينا رئيس. كان هذا قرارًا كبيرًا. وهربنا من وجود ملك في بريطانيا، وكان جورج واشنطن رئيسًا وليس الملك واشنطن. لذا، الرئيس ترامب ليس لديه سلطة كاملة ".





وخلال إيجازه اليومي أمس الثلاثاء ، قال كومو إنه لا يبحث عن معركة سياسية مع الرئيس، وأضاف "من الواضح أن الرئيس يريد افتعال القتال بشأن هذه القضية". "أسوأ شيء يمكننا القيام به في كل هذا هو البدء بالانقسام".





وأوضح كومو في تعليقاته خلال برامج الثلاثاء ، قائلا إنه لا يحاول مشاركة الرئيس في سلطاته.. وقال "التصريح بأن له سلطة كاملة على الولايات والأمة لا يمكن أن نجادل فيه ولكن قرار الإغلاق في يدي."





قانون كومو



وأكد حاكم ولاية نيويورك أن مسألة إعادة الفتح أثرت على القادة في جميع أنحاء المنطقة وسط جائحة فيروس كورونا. وبموجب قانون "كومو" في نيويورك تم إغلاق الأعمال غير الضرورية، وطلب من العاملين في هذه الشركات البقاء في منازلهم.





وشدد كومو في الأيام الأخيرة على أن إعادة فتح نيويورك يعتمد على عدة عوامل ، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا. والهدف هو التأكد من عدم زيادة عدد المصابين والمرضى في المستشفيات بالولاية.





وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية ، توفي 778 من سكان نيويورك بسبب الفيروس التاجي ، لكن كومو أكد أن معدل الوفيات، فضلًا عن معدل الاستشفاء الجديد، يبدو أنه مستقر.





لا نريدها معركة





وكان ترامب قد قال في تغريدة له أمس الثلاثاء: "يبدو أن كومو يريد الاستقلال وهذا لن يحدث"









ولفت كومو إلى أنه يدرك الحاجة إلى إعادة فتح المحال في نيويورك ، قائلًا إن الولاية لا يمكنها العمل بهذه الطريقة لفترة طويلة من الزمن. وأضاف أن إعادة الفتح تحتاج إلى "توازن دقيق".









وشدد على أنه لا يريد إثارة التوتر مع الرئيس ترامب.وأضاف "هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لأي شخص للعب السياسة". "... لن يقاتلني الرئيس. لن أشركه في هذا القتال."









وقال كومو يوم الثلاثاء "نحن نغير المنحنى كل يوم". "لقد أظهرنا أننا نتحكم في الفيروس ؛ الفيروس لا يسيطر علينا ".ومع ذلك ، شدد المحافظ على أن ذلك يمكن أن يتغير إذا كانت نيويورك تهدف إلى إعادة فتحها بسرعة كبيرة ، أو تفعل ذلك بطريقة ينتهي بها الأمر إلى زيادة عدد الحالات - كما حدث في دول أخرى يبدو أن الفيروس تحت السيطرة.

