تقارير: ترامب عطل مشروعات للتنبؤ بالاوبئة وتجاهل تحذيرات علمية من كارثة صحية

تعاني اليوم الولايات المتحدة الامريكية بما أنها اصبحت اكبر بؤرة في العالم ينتشر فيها الفيروس الفتاك كورونا وتزداد مصاعبها في الوقت الذي يحارب فيه الرئيس دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بعد أن قرر سحب التمويل السنوي لها والبالغ 400 مليون دولار سنويا بسبب ادعاءاته بأرتكابها اخطاء عطل قدرة بلاده في مواجهة الوباء.





وفي خضم هذه الحرب بين الرئيس ترامب الذي يتهم المنظمة بالتقصير، نشرت وسائل اعلام امريكية ما تضمن فحواه تقارير علمية حذرت قبل سنوات الولايات المتحدة من حدوث كارثة على المستوى الصحي ولكن دون ان يتنبه لها احد.





ففي عام 2008، تنبأ عالم الأحياء الجزيئية الحائز على جائزة نوبل جوشوا ليدربيرج والذي توفي عام 2008 ، بأن الفيروسات تشكل "أكبر تهديد لاستمرار هيمنة الإنسان على كوكب الأرض".





وفي مقال نشرته صحيفة ذي اتلانتيك في عام 2018، وجد الصحفي اد يونج أن الولايات المتحدة "معرضة بشكل مزعج" لوباء وحذر من أن "البيت الأبيض أصبح الآن موطنًا لرئيس ليس هادئًا ولا ذا عقلية"





وقال "إن ذلك يعتمد على الاقتصاد الطبي في الوقت الازمة، حيث تكون المخزونات محدودة وحتى الحاجات الرئيسية للمواجهة يتم تصنيعها حسب الطلب"





قال مايكل أوسترهولم ، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا ، لصحيفة الأطلنطي: 'في كل عام ، يصبح النظام أصغر وأكثر رشاقة. لم يعد الأمر يتطلب الكثير من الفواق لتحديها".





في سبتمبر 2019 ، حذر تقرير صادر عن مجلس مراقبة التأهب العالمي ، بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من "تهديد حقيقي للغاية" لوباء ينتقل عبر الهواء يمكن أن يمحو ما يقرب من خمسة بالمائة من الاقتصاد العالمي.





وفي نفس الشهر الذي خرج فيه هذا التقرير ، انسحبت إدارة ترامب من برنامج التنبؤ الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار ، والذي تم تصميمه لتنبيه البيت الأبيض إلى الأوبئة المحتملة.





وحصل المشروع - الذي حدد أكثر من 160 فيروس مختلفا من عائلة كورونا منذ عام 2009 - على تأجيل تمويل في وقت سابق من هذا الشهر.





وقال بيتر داسزاك ، رئيس تحالف EcoHealth Alliance الامريكي ، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: من المهم للغاية ألا نتخلى عن فكرة برنامج تنبئي بشكل واسع النطاق واستباقي يرصد الأوبئة قبل حدوثها"مضيفا أن هذا البرنامج يمكن أن يقلل بأي شكل من الأشكال من خطر حدوث وانتشار فيروسات مثل COVID-19 مرة أخرى".





في الوقت الذي يهاجم فيه ترامب منظمة الصحة العالمية سجلت جامعة جونز هوبكنز رقمًا قياسيًا يصل إلى 2228 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 25.700.





وقالت الصين إنها "قلقة للغاية" بشأن قرار الولايات المتحدة تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية ، ومقرها جنيف ، سويسرا.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "إن الوضع الحالي للوباء العالمي قاتم، إنه في لحظة حرجة، والقرار الأمريكي سيضعف قدرات منظمة الصحة العالمية ويقوض التعاون الدولي ضد الوباء".