AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقارير: ترامب عطل مشروعات للتنبؤ بالاوبئة وتجاهل تحذيرات علمية من كارثة صحية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:12 م
ترامب
ترامب
Advertisements
على صالح
تعاني اليوم الولايات المتحدة الامريكية بما أنها اصبحت اكبر بؤرة في العالم ينتشر فيها الفيروس الفتاك كورونا وتزداد مصاعبها في الوقت الذي يحارب فيه الرئيس دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بعد أن قرر سحب التمويل السنوي لها والبالغ 400 مليون دولار سنويا بسبب ادعاءاته بأرتكابها اخطاء عطل قدرة بلاده في مواجهة الوباء.

وفي خضم هذه الحرب بين الرئيس ترامب الذي يتهم المنظمة بالتقصير، نشرت وسائل اعلام امريكية ما تضمن فحواه تقارير علمية حذرت قبل سنوات الولايات المتحدة من حدوث كارثة على المستوى الصحي ولكن دون ان يتنبه لها احد.

ففي عام 2008، تنبأ عالم الأحياء الجزيئية الحائز على جائزة نوبل جوشوا ليدربيرج  والذي توفي عام 2008 ، بأن الفيروسات تشكل "أكبر تهديد لاستمرار هيمنة الإنسان على كوكب الأرض".

وفي مقال نشرته صحيفة ذي اتلانتيك في عام 2018، وجد الصحفي اد يونج أن الولايات المتحدة "معرضة بشكل مزعج" لوباء وحذر من أن "البيت الأبيض أصبح الآن موطنًا لرئيس ليس هادئًا ولا ذا عقلية"

وقال "إن ذلك يعتمد على الاقتصاد الطبي في الوقت الازمة، حيث تكون المخزونات محدودة وحتى الحاجات الرئيسية للمواجهة يتم تصنيعها حسب الطلب"

قال مايكل أوسترهولم ، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا ، لصحيفة الأطلنطي: 'في كل عام ، يصبح النظام أصغر وأكثر رشاقة. لم يعد الأمر يتطلب الكثير من الفواق لتحديها".

في سبتمبر 2019 ، حذر تقرير صادر عن مجلس مراقبة التأهب العالمي ، بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من "تهديد حقيقي للغاية" لوباء ينتقل عبر الهواء يمكن أن يمحو ما يقرب من خمسة بالمائة من الاقتصاد العالمي.

وفي نفس الشهر الذي خرج فيه هذا التقرير ، انسحبت إدارة ترامب من برنامج التنبؤ الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار ، والذي تم تصميمه لتنبيه البيت الأبيض إلى الأوبئة المحتملة.

وحصل المشروع - الذي حدد أكثر من 160 فيروس مختلفا من عائلة كورونا منذ عام 2009 - على تأجيل تمويل في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بيتر داسزاك ، رئيس تحالف EcoHealth Alliance الامريكي ، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: من المهم للغاية ألا نتخلى عن فكرة برنامج تنبئي بشكل واسع النطاق واستباقي يرصد الأوبئة قبل حدوثها"مضيفا أن هذا البرنامج يمكن أن يقلل بأي شكل من الأشكال من خطر حدوث وانتشار فيروسات مثل COVID-19 مرة أخرى".

في الوقت الذي يهاجم فيه ترامب منظمة الصحة العالمية سجلت جامعة جونز هوبكنز رقمًا قياسيًا يصل إلى 2228 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 25.700.

وقالت الصين إنها "قلقة للغاية" بشأن قرار الولايات المتحدة تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية ، ومقرها جنيف ، سويسرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "إن الوضع الحالي للوباء العالمي قاتم، إنه في لحظة حرجة، والقرار الأمريكي سيضعف قدرات منظمة الصحة العالمية ويقوض التعاون الدولي ضد الوباء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف عن موعد انتهاء تهديد فيروس كورونا لـ العالم

بعد تفشي كورونا.. لماذا تظهر الأمراض الجديدة والأوبئة في الصين أولا

ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا كارثة وطنية

قبل كورونا.. ماذا فعل إيبولا والكوليرا والتيفود والملاريا في العالم؟

تهديد تحول إلى كارثة.. الاستخبارات الامريكية حذرت من كورونا وترامب تجاهل

قضى على الجدري والعمى وشلل الأطفال.. عالم أوبئة أمريكي يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

ترشيحاتنا

توصية برلمانية بدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية لمدة 6 شهور

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

بعد خلية الأميرية الإرهابية.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة

النائب العام: حبس 26 متهما لترويع المسئولين بالقليوبية أثناء تنفيذ إزالة باعتباره عملا إرهابيا

تفاصيل زيارة وزير الداخلية للضابط المصاب في حادث الأميرية الإرهابي.. صور

فيديوجراف.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد .. شاهد

AdvertisementS

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى زمن الحظر.. لكزس تنشر مجموعة من صور التلوين لسياراتها.. صور

لامع وملفت.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بهذا الفستان

أتبعها فورًا.. نصائح فعالة للتخلص من إجهاد العيون الناتج عن العمل المنزلى