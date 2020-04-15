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منوعات

ممثل بريطاني يهاجم المشاهير المتذمرين من البقاء في المنزل.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:20 م
ريكي جيرفيه
ريكي جيرفيه
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أماني إبراهيم
هاجم الفنان العالمي ريكي جيرفيه زملائه الفنانين والمشاهير لتذمرهم من الاضطرار للبقاء في المنزل كفترة عزل ذاتي بسبب المخاوف المعلقة بانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الوقت الذي يعرض الأطباء والممرضات والعاملين بالمستشفيات حياتهم للخطر دون سماع شكوى منهم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال جيرفيه صاحب الـ 58 عاماإنه يتمنى بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا ألا يسمع صوت المتذمرين من البقاء في المنزل وعلى رأسهم المشاهير، لأن خلال فترة راحتهم في منازل مريحة، كافحت الأطقم الطبية كالأأطباء والممرضات والعاملين في المستشفيات بدون راحة.


وأيد نجم هوليوود فكرة توجيه الشكر للأطقم الطبية من خلال التصفيق لهم مساء كل خميس.

وعبر ريكي عن غضبه من زملائه الفنانين أصحاب الثروات الضخمة التي تقدر بالملايين، من تعاملهم مع الأزمة الحالية بهذه الطريقة السلبية بدلا من تشجيع الجمهور ومتابعيهم على الاستمتاع بالبقاء في المنزل للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي.

وكان تعرض الطاهي التلفزيوني جوردون رامزي لانتقادات في الأيام الأخيرة بسبب استخفافه بتوجيهات الحكومة ونقل عائلته إلى منزلهم المواجه للشاطئ الذي تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه إسترليني في كورنوال، ووصفت مقدمة البرامج إلين ديجينيريز، قصرها في الحجر الصحي بأنه سجن، القصر نفسه التي اشترته في وقت سابق بملايين الدولارات، خاصة بعد بقائها فيه باستمرار بعد توقف بث برنامجها.

ممثل بريطاني يهاجم المشاهير المتذمرين من البقاء في المنزل.. فيديو
ممثل بريطاني يهاجم المشاهير المتذمرين من البقاء في المنزل.. فيديو
ممثل بريطاني يهاجم المشاهير المتذمرين من البقاء في المنزل.. فيديو
ممثل بريطاني يهاجم المشاهير المتذمرين من البقاء في المنزل.. فيديو
ممثل بريطاني يهاجم المشاهير المتذمرين من البقاء في المنزل.. فيديو
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