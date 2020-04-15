استغاثة من أهالي المنوات إلى وزير الاتصالات.. تعرف على السبب

استغاث أهالي قرية «المنوات» مركز أبو النمرس محافظة الجيزة، بـالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وذلك بعدما قدموا شكاوى عديدة إلى السنترال الخاص بالقرية لإصلاح البنية التحتية في أماكن تركيب الخط الأرضي للتقديم للحصول على الإنترنت المنزلي؛ حيث إنه بعد الحظر والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة وتحول التعليم إلى إلكتروني أصبح من الضروري وجود إنترنت منزلي وهو ما ليس متاحا الآن في أماكن كثيرة بالقرية.





وفي ذلك يقول الشاكي، سامح الشريف: لقد تقدمنا بشكاوى عديدة في السنترال الخاص بالقرية وسنترال المحافظة ولكن دون جدوى وعرضنا على المسئولين إصلاح الأماكن الموجود بها عطل على نفقتنا الخاصة ولكن لم نجد أي استجابة، لذا نرجو من المسئولين متابعة الأمر وسرعة حله حفاظا على أبنائنا وحقهم في استكمال تعليمهم على منصات التعليم الإلكترونية,





وللتواصل مع الشاكي الاتصال برقم 01060577631.



