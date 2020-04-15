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تعليم

فيديو تضامني لأساتذة من جامعة الأزهر لدعم الجيش الأبيض ومصابي كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:20 م
فيديو تضامني لأساتذة
فيديو تضامني لأساتذة من جامعة الأزهر لدعم الجيش الأبيض
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محمد شحتة
شارك عدد من أساتذة كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر في لفتة إنسانية لدعم مصابي فيروس كورونا المستجد ودعم الجيش الأبيض.

وشارك الأساتذة في عمل فيديو تضامني بمختلف اللغات لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي (Covid 19)، وإجلالا وتقديرا للدور البطولي الذي يقوم به الأطباء وأطقم التمريض ويضحون بحياتهم على مدار الساعة لإنقاذ البشرية خلال هذه الايام الصعبة.

كانت العبارة الرئيسة في الفيديو هي: «عائلتنا الإنسانية في كل مكان اتحدوا في وجه الخطر .. نحن معكم.. مع المرضى في آلامهم.. مع الأطباء وأطقم التمريض في عملهم الملائكي.. قلوبنا معكم.. وصلواتنا ترتفع من أجلكم في كل يوم.. قريبا سننجو ونبتسم ونملأ الكون فرحا».

ساهم في الفيديو الدكتور علي شعبان (لغة سواحيلية - عميد كلية اللغات والترجمة الأسبق – جامعة الأزهر)، والدكتور محمد عبد الخالق (لغة أردية - كلية اللغات والترجمة– جامعة الأزهر)، والدكتور خالد عباس (لغة أسبانية – رئيس قسم اللغة الإسبانية وآدابها - كلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهر)، والدكتور عبد الرحمن الخضري سعد الدين (لغة فرنسية – رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية السابق – جامعة الأزهر)، والدكتورة إسراء عبد السيد (لغة صينية – جامعة عين شمس).

كما ساهم فيه الدكتورة ماشطة حمبلي (لغة إندونيسية - جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا)، ج. سليمانوف (لغة روسية – جامعة نيويورك)، نرمين وجيه (لغة إيطالية – جامعة عين شمس)، د. محمد عساكر (لغة ألمانية - جامعة الأزهر)، والدكتور هاني شكري (لغة تركية – كلية لغات وترجمة - جامعة الأزهر)، والفيديو فكرة وإعداد الدكتور محمد فوزي عبد الحي (لغة إنجليزية – المشرف السابق لقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية – جامعة الأزهر)، وتصميم الأستاذة أميرة محمود.
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