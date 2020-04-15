انتصروا على كورونا.. قصة تعافي 3 مصريين وخروجهم من مستشفى العزل بالنجيلة

تبذل الاطقم الطبية بمستشفي العزل بالنجيلة، جهودا كبيرة، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضي فيروس كورونا.





وأكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة شفاء وتعافى 3 حالات من الحجر الصحي بالنجيلة وخروجهم من الحجر الصحي بالنجيلة بعد أن أثبتت التحاليل شفاؤهم .





وأضاف انه تم تحويل هؤلاء الأشخاص الى المدينة الجامعية بالمنصورة لاستمرار متابعة حالتهم رغم ان التحاليل أثبتت شفاؤه تماما وهم لسيدة 48 عاما وشاب 25 عاما وشاب اخر 23 عاما.





وأوضح أنه يتبقى داخل مستشفى العزل 15 حالة فقط يتلقون العلاج بالحجر الصحي.





وأشار الى أن جميع الأطقم الطبية بالمستشفى في حالة تأهب لاستقبال الحالات مع القيام بعزل كل مريض في غرفة فردية منعزلة بواسطة أطباء موزعين على الحالات وأخذ عينات منهم لاخضاعها للتحليل 3 مرات يوميا .





وقال إن جميع الغرف مجهزة من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وايضا الشخصية مع منع اختلاط المرضي داخل المستشفى.



