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بعد قرار إغلاقها في شم النسيم.. دراسة لإعداد أفلام وثائقية عن الحدائق وعرضها أونلاين للمواطنين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
وزارة الزراعة:
إغلاق الحدائق العامة خلال أعياد الربيع
أفلام وثائقية عن الحدائق لتسلية المواطنين في منازلهم خلال أعياد الربيع

حدائق الحيوان:
جميع الحيوانات بخير ولا توجد إصابات بوباء كورونا
نتكبد خسائر مالية ضخمة.. وتطهير الحديقة مرة أسبوعيا

يحتفل المواطنون كل عام في مثل تلك الأيام، بأعياد الربيع، في الحدائق العامة والمتنزهات، ولكن هذا العام سيتم إغلاق كافة الأماكن العامة وأماكن التجمعات؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء علي تعليمات من مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الزراعة عن إجراءات يمكن أن تتبعها تجاه المواطنين خلال أعياد الربيع كبديل عن إغلاق الحدائق.

الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، قال إنه يجري تطهير الحديقة بالكامل مرة واحدة في الأسبوع، حيث يتم تقسيمها إلى 3 قطاعات، ويتم رشها أيام "الأحد، والثلاثاء، والخميس".

وأضاف "رجائي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحديقة سيتم استمرار إغلاقها في أعياد الربيع، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد افتتاحها حتى الآن؛ لأننا نتبع سياسة وتعليمات الدولة.

وأوضح أن الحديقة تكبدت خسائر مالية كبيرة، ولكن يتم تغطية المصاريف من أرصدة الحديقة السابقة، معلقًا: "لا يهم ذلك لأن صحة المصريين أهم".

وأكد أن صحة الحيوانات بخير ولا يوجد بها أي حالات لفيروس كورونا الحيوانات، مشيرا إلى أنه يتم فحصهم يوميًا لرصد أي تغيرات أو أى أعراض جديدة، حيث يوجد طبيب لكل نقطة يمر على الحيوانات يوميا.

فيما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في جميع المحافظات خلال أعياد شم النسيم لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراض، إنه لن يتم فتح حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وباقي الحدائق التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ظل الظروف الراهنة وحرصًا على سلامتهم.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid 19"، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بجميع الهيئات التابعة لها.

وناشد المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ جميع التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.

وفي السياق ذاته، قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، إن الوزارة تدرس الآن تسجيل برامج طويلة عن الحدائق، مؤكدا "برامج وليست تقارير"، وذلك كـ"الأفلام الوثائقية والتسجيلية" على الاقل ساعة؛ للترفيه على المواطنين وهم في منازلهم، خاصة الأطفال، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك.
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