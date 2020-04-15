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تعليم

تعليم الغربية: انتظام صرف منحة العمالة المؤقتة ومعاشات التطبيقيين بالمدارس.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:59 م
انتظام صرف منحة العمالة
انتظام صرف منحة العمالة المؤقتة ومعاشات التطبيقيين بمدارس
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أحمد على

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته، اليوم، إلى ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التعليم بالغربية، بمتابعة صرف معاشات منحة العمالة المؤقتة، ومعاشات التطبيقيين بمدارس الغربية، والتي كان قد تم تجهيزها لاستقبال المعاشات التابعة للتضامن الاجتماعي والبريد.


وأكد وكيل الوزارة أن جميع المدارس تم تجهيزها وتطهيرها بالكلور والمطهرات اللازمة، وفرشها بالكراسي والمقاعد المناسبة، كما تم الحفاظ على المسافات بين كل مستفيد فيما لا يقل عن متر مربع، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأضاف "حسن" ان المتطوعين بالعمل داخل مدارس الغربية، من أبنائنا المعلمين والأخصائيين، يقدمون يد المساعدة لجميع المستفيدين من صرف المعاش أو منحة العمالة المؤقتة.


وأوضح أن جميع الإدارات التعليمية تقدم تقريرا يوميا بما يتم داخل مدارسها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل جميع القيادات التعليمية لضبط سير العمل داخل مقار تلك المدارس.

تعليم الغربية: انتظام صرف منحة العمالة المؤقتة ومعاشات التطبيقيين بالمدارس.. صور
تعليم الغربية: انتظام صرف منحة العمالة المؤقتة ومعاشات التطبيقيين بالمدارس.. صور
تعليم الغربية: انتظام صرف منحة العمالة المؤقتة ومعاشات التطبيقيين بالمدارس.. صور
تعليم الغربية: انتظام صرف منحة العمالة المؤقتة ومعاشات التطبيقيين بالمدارس.. صور
تعليم الغربية: انتظام صرف منحة العمالة المؤقتة ومعاشات التطبيقيين بالمدارس.. صور
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