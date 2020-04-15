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أصل الحكاية

قرار سعودي بعزل حي الأثير بالدمام وفرض حظر تجول ابتداء من اليوم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:03 م
عبدالله قدري

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى اشعار آخر.

وقالت الوزارة إن هذا جاء بهدف بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقررت الداخلية السماح لسكان الحي بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأكدت الداخلية استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحيًا وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.



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