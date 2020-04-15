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ثقافة

ثقافة الأردن تطلق منصة إلكترونية لمسابقة "موهبتي من بيتي"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أطلقت وزارة الثقافة، بالأردن، اليوم الأربعاء، منصة إلكترونية لمسابقة موهبتي من بيتي بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب والأطفال وتوجيهها نحو أعمال نافعة.

 

وتتضمن المنصة الإلكترونية https://mawhebati.gov.jo/، مجالات المسابقة الخمسة، وهي حقل النصوص الأدبية "الشعر، القصة القصيرة اليوميات"، وحقل الرسم، والتصميم، والكاريكاتير والتصوير، وحقل الفيلم القصير أو الفيديو المنزلي، وحقل الغناء، والموسيقى، وحقل التمثيل والستاند أب كوميدي.

 

وتقدم المنصة شرحا للفئة العمرية المستهدفة من الأطفال من عمر 10 إلى 15، وفئة الشباب من 16 إلى 25، عن كيفية المشاركة في المسابقة من خلال اختيار المحتوى الذي يبدع فيه المشارك، سواء أكان نصا أدبيا، أو أفلاما وفيديوهات، أو رسما وتصميما، أو الكاريكاتير، وغيرها من حقول المسابقة، ثم رفعها على صفحة المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتبين المنصة الشروط العامة للمسابقة التي يجب أن يلتزم بها المشارك، وهي أن لا تتضمن الأعمال ما يخالف قيم المجتمع، ولا تحتوي على أي أفكار عنصرية أو فئوية، أو ما يحرض على العنف والكراهية، وان يحمل محتوى العمل رسائل إنسانية نبيلة، وترتبط بالظرف الراهن وتعزز الإيجابية والأمل، وأن يكون العمل أصيلا وغير منقول أو مترجم وغير منشور، وأن تعكس الأعمال المقدمة موهبة المتقدم الحقيقية وبدون مساعدة الآخرين، كما أن هذه الأعمال تخضع لتقييم من لجان تحكيمية متخصصة في كل حقل.

 

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية تستقبل أعمال المشاركين حتى 18 من شهر إبريل الحالي، ومن المقرر أن تعلن نتائج الأسبوع الثالث، الأحد المقبل على شاشة التلفزيون الأردني.

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