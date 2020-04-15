شباب العمرانية يشاركون في حملة تطهير لمكافحة فيروس كورونا.. صور

وأكد كل من عادل الهواري ووليد عادل القائمين على تنظيم الحملة بالعمرانية، أن الحملة هدفها الحفاظ على صحة الأهالي والمساهمة في القضاء على فيروس كورونا، حيث أن تلك العمل تطوعي من أجل خدمة الأهالي، حيث يتم التعقيم بالكلور والكحول والمطهرات.



