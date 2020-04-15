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أخبار البلد

شباب العمرانية يشاركون في حملة تطهير لمكافحة فيروس كورونا.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:58 م
شباب العمرانية
شباب العمرانية
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قام مجموعة من شباب حي العمرانية بتطهير وتعقيم الشوارع والمحلات، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد كل من عادل الهواري ووليد عادل القائمين على تنظيم الحملة بالعمرانية، أن الحملة هدفها الحفاظ على صحة الأهالي والمساهمة في القضاء على فيروس كورونا، حيث أن تلك العمل تطوعي من أجل خدمة الأهالي، حيث يتم التعقيم بالكلور والكحول والمطهرات.

يأتي ذلك ضمن الحملات الشبابية التي انطلقت مؤخرا في أنحاء محافظات مصر، للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

وتعد مصر ضمن قائمة أكثر الدول نجاحا، في التصدى لفيروس كورونا المستجد.
شباب العمرانية يشاركون في حملة تطهير لمكافحة فيروس كورونا.. صور
شباب العمرانية يشاركون في حملة تطهير لمكافحة فيروس كورونا.. صور
شباب العمرانية يشاركون في حملة تطهير لمكافحة فيروس كورونا.. صور
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