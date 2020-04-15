رغم توقف النشاط بسبب كورونا.. حل مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي





وأعلن نادي الشارقة قرار حاكم الإمارة، عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تدوينة جاءت على النحو التالي: "حاكم الشارقة يصدر قرارًا إداريا بحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وتكليف علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة النادي في دورته الجديدة على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس الإدارة."













ومن المنتظر، أن يقوم علي سالم بن عبدالرحمن الرئيس الجديد للنادي بتشكيل مجلس الإدارة، ثم إصدار بيان رسمي عقب التشكيل، وبدء العمل.













وكان نادي الشارقة، حقق لقب بطولة دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي"، الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، ليرتفع رصيد الفريق إلى 6 ألقاب.











