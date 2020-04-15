ضربة قاضية تقتل طموحات قطر في مونديال 2022

في ما يمكن وصفه بأنه ضربة مدمرة لطموحات قطر لاستضافة كأس العالم، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق سايب بلاتر إمكانية استضافة الولايات المتحدة لمونديال 2022 وسط مزاعم فساد جديدة ضد الدوحة، وفقًا لتقرير قناة ESPN الأمريكية الرياضية.









وفي تصريحات عرضتها القناة الأمريكية، قال بلاتر لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية الأسبوعية: "يمكن للولايات المتحدة أن تفعل ذلك بدلًا من عام 2026، إنهم قادرون، كما يمكن لليابان أن تفعل ذلك أيضا، اذ كانت تسعى لاستضافة كأس العالم 2022".





ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك وكندا، عندما يكون هناك مجال موسع يضم 48 فريقًا.





وقال بلاتر مستبعدا إمكانية استبدال ألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى بـ قطر لاستضافة مونديال 2022: "يمكن أن تفعل ألمانيا ذلك، ولكن هذا يعني أن كأس العالم ستقام في أوروبا مرة أخرى بعد عام 2018، وبالتالي لن تكون أوروبا الخيار الأول".





ولطالما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تحاط بكثير من الجدل، واحيانا الغموض، حيث كانت هناك العديد من التقارير حول انتشار إساءة معاملة العمال المهاجرين الذين يقومون ببناء مرافق رياضية لهذا الحدث.





كما واجهت الدوحة اتهامات سابقة بالفوز بالعرض بعد رشوة مسؤولي الفيفا.





ووفقا للصحيفة الألمانية، فإن لبيان بلاتر أهمية في ضوء التحقيق الأخير الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية، وأثبت التحقيق أن بعض الرؤساء التنفيذيين في الفيفا تلقوا رشاوى للتصويت لكأس العالم في روسيا وقطر.