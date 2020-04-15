AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو سعد يشكر والدته بعد استقبال مقابر أسرته لضحايا كورونا من الأطقم الطبية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:56 م
عمرو سعد
عمرو سعد
Advertisements
محمد نبيـل
في لفتة نبيلة وإنسانية، أعلن الفنان عمرو سعد عن انتهائه من تجهيز المدافن الخاصة بأسرته لاستقبال الحالات المتوفية من الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عمرو سعد خلال أحد البرامج أن الدعم النفسي مهم للأطباء خاصة وأنهم خط الدفاع الأول للعالم كله فى مواجهة وباء فيروس كورونا، ويجب أن نحترم الأطباء ونقدرهم، مؤكدًا أن الأطباء يتعاملون يوميًا مع مصابي فيروس كورونا المستجد يوميًا بكل شجاعة.

وأيضا:

ونشر الفنان سعد عبر صفحته على موقع فيس بوك صورة للدمافن وعلق: بسم الله الرحمن الرحيم : هلْ جزاءُ الِإحْسَانِ اِلاّ الإحْسَان ُ فَبِأَي ّ آلاءِ رَبكُما تُكَذِبانً* بحمد الله انتهينا من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية، وهم اصحاب الفضل والذين احسنوا ومازالوا يحسنون بكل مهنية وحب وضمير إلينا فهم خط الدفاع الرحيم للإنسانية.

وأضاف عمر سعد: 00201006954435 ده رقم لتطبيق الواتساب فقط للتواصل مع الحالات إن شاء الله والترتيب.. شكرا طبيبات وأطباء مصر وشكرا للفرق الطبية المعاونة ..، وشكرا لأمي وأفراد أسرتي".
عمرو سعد يشكر والدته بعد استقبال مقابر أسرته لضحايا كورونا من الأطقم الطبية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحمد سعد يتلو بعض اَيات القرآن الكريم علي تيك توك

حقيقة وجود نقص في المستلزمات بمستشفى العزل بتمى الأمديد.. المحافظ يرد

أنتم فوق رأسنا.. عمرو سعد يوجه رسالة للأطباء.. فيديو

عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لاستقبال ضحايا كورونا من الأطقم الطبية.. تفاصيل

أخبار الفن.. تشييع جثمان الملحن خالد عادل من المحلة..عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لاستقبال ضحايا كورونا.. وحمادة هلال يهاجم متابع

فرج عامر: تحية قلبية للفنان عمرو سعد لموقفه الإنساني بشأن شهداء فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

آخر كلمات البطل الحوفي قبل استشهاده..ومحافظ البحيرة يعزي والد الشهيد

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

السيسي: أتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي

بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور

فوارغ الرصاص تملأ الشارع وثقوب الطلقات تظهر على العقار.. ماذا حدث في 4 ساعات بعزبة شاهين بالأميرية.. فيديو

AdvertisementS

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

بعد اكتشاف 4 إصابات بـ كورونا.. بنك مصر يغلق فرع البدرشين اسبوعًا .. تفاصيل

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة محمد رمضان الأكبر منافسة.. مواصفات لامبورجيني هوراكان ايفو الخارقة

انتبهي لها.. 4 أخطاء تفسد السينابون عند تحضيره.. تعرفي عليها

كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة