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أخبار البلد

نشأت الديهي لـ صدى البلد: قرارات جديدة بـ قناة TeN لمواجهة أزمة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:16 م
الاعلامي نشأت الديهي
الاعلامي نشأت الديهي
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حمادة خطاب

قال الإعلامي نشأت الديهى، رئيس قناة ten الفضائية، إن إدارة القناة اتخذت عدة قرارات للمرور بالأزمة المالية التي يمر بها الجميع بسبب جائحة كورونا.


وأضاف الديهي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أول قرار اتخذته إدارة القناة الحفاظ علي جميع العاملين فيها وعدم الإستغناء عن أي شخص منهم، كما قررت الإدارة أيضًا تخفيض رواتب المديرين بالقناة ٥٠٪، أما عن باقي العاملين بالقناة فكان القرار تخفيض ٢٠٪ من رواتبهم للمرور بالأزمة دون الاستغناء عن أي فرد.


وأضاف الديهي، أن تلك القرارات جاءت للبعد عن الإستغناء عن أي عامل بالقناة، وستعود الأمور لـ طبيعتها فور إنتهاء الأزمة.

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