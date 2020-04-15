منها ناد كبير في مصر.. محامي النقاز: تلقى عروضاً من أندية مصرية وأتحفظ على ذكر اسمها

كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، عن حقيقة العروض المقدمة له من بعض الفرق في الدوري المصري .





وقال أنيس بن ميم عبر أون سبورت إف إم ، أن حمدي النقاز تلقى بعض العروض من أندية من مصر ولكن أتحفظ على ذكر اسم أي ناد.





وتابع ، حاليا لم يتم تقديم أي عرض رسمي، وكرة القدم في العالم متوقفة وصعب تحديد وجهة اللاعب ولكننا سننتظر لنهاية الموسم.





وأختتم محامي ، تصريحاته ، أن حمدي النقاز يرحب باللعب في مصر ولديه أصدقاء في نادي الزمالك وعلاقته معهم طيبة للغاية.





وألمح حمدي النقاز فى الساعات الماضية بالترحيب فى الانضمام النادي الاهلي فى الفترة المقبلة .



