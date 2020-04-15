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رياضة

منها ناد كبير في مصر.. محامي النقاز: تلقى عروضاً من أندية مصرية وأتحفظ على ذكر اسمها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:03 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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حسن العمدة
كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، عن حقيقة العروض المقدمة له من بعض الفرق في الدوري المصري .

وقال أنيس بن ميم عبر أون سبورت إف إم ، أن حمدي النقاز تلقى بعض العروض من أندية من مصر ولكن أتحفظ على ذكر اسم أي ناد.

وتابع ، حاليا لم يتم تقديم أي عرض رسمي، وكرة القدم في العالم متوقفة وصعب تحديد وجهة اللاعب ولكننا سننتظر لنهاية الموسم.

وأختتم محامي ، تصريحاته ، أن حمدي النقاز يرحب باللعب في مصر ولديه أصدقاء في نادي الزمالك وعلاقته معهم طيبة للغاية.

وألمح حمدي النقاز فى الساعات الماضية بالترحيب فى الانضمام النادي الاهلي فى الفترة المقبلة .

جدير بالذكر أن كشف أحمد عبد الفتاح، محامى نادى الزمالك، أن النادي الأبيض سوف يتقدم بطعن على الحكم الصادر لـ الاعب التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق.

يأتي هذا بعدما تقدم النادي بطلب الحيثيات اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالحكم الصادر فى القضية.

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