ارتفاع معدلات الاصابة والوفيات بكورونا في فنلندا والنرويج

أعلن المعهد الفنلندي للصحة وجودة الحياة اليوم الأربعاء، إن فنلندا سجلت 76 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 3237.

وذكر المعهد الفنلندي في بيان، أن الدولة سجلت في 15 أبريل، ما مجموعه 3237 حالة مؤكدة مختبريًا من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السلطات أن حصيلة القتلى وصلت إلى 72 قتيلا ، وتم تسجيل ثمانية قتلى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي النرويج المجاورة، ارتفع عدد المصابين 110 إلى 6677 حتى يوم الأربعاء. وقد توفي حتى الآن 139 مريضا وتم نقل 201 آخرين إلى المستشفى.



