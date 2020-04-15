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تعليم

جوائز لأفضل أبحاث بالإبتدائية الأزهرية.. اعرف التفاصيل وطريقة التسجيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:11 م
جوائز لأفضل أبحاث
جوائز لأفضل أبحاث بالابتدائية الأزهرية.. اعرف التفاصيل
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محمد شحتة
خصصت مجلة نور للطفل، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي يهتم بها شيخ الأزهر بشكل مستمر، جوائز لأفضل أبحاث يقدمها طلاب المرحلة الإبتدائية.

وأعلنت مجلة نور للطفلن أنه بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية تستقبل مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال موقعها الإلكتروني المشروعات البحثية للمراحل الابتدائية الثالث والرابع والخامس والسادس وتعلن تكريم أفضل 3 أبحاث من كل مرحلة ابتدائية.

طريقة التسجيل من هنا

بعد الدخول على موقع مجلة نور يطلب ملء البيانات التالية:
الإسم الثلاثي باللغة العربية
الإسم الثلاثى باللغة الانجليزية
اسم المعهد
المحافظة
السنة الدراسية
تاريخ الميلاد
تحميل البحث
الصورة الشخصية
الموبايل
الايميل
التعليق
وأخيرا التسجيل 
للدخول على الموقع اضغط هنا

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