جوائز لأفضل أبحاث بالإبتدائية الأزهرية.. اعرف التفاصيل وطريقة التسجيل

خصصت مجلة نور للطفل ، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي يهتم بها شيخ الأزهر بشكل مستمر، جوائز لأفضل أبحاث يقدمها طلاب المرحلة الإبتدائية.





وأعلنت مجلة نور للطفلن أنه بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية تستقبل مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال موقعها الإلكتروني المشروعات البحثية للمراحل الابتدائية الثالث والرابع والخامس والسادس وتعلن تكريم أفضل 3 أبحاث من كل مرحلة ابتدائية.





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بعد الدخول على موقع مجلة نور يطلب ملء البيانات التالية:

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