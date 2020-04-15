رئيس مدينة نِخل يتفقد التجمع التنموي بقرية النثيلة





وأشار رئيس المدينة إلى ان الجهود المبذولة من جانب الدولة تهدف الي تنمية وتعمير وسط سيناء ،وتوطين السكان للخروج من الوادي الضيق الي آفاق رحبة، تحقق التوازن السكاني وتقلل من المشاكل التي تصاحب الانفجار السكاني .





وأكد سليمان فرج ، أنه سيتم إزالة أى عقبات تقف امام المزارعين فى المدينة والقرى والتجمعات من اجل تحقيق السياسة الزراعية وزيادة معدلات الانتاج وتغطية احتياجات ابناء المنطقة من الخضروات والفاكهة .





وأوضح سكرتير المجلس، ان هذه المناطق الخضراء تهدف إلي تنمية القرى والتوابع بمركز نخل وتحويلها الى مناطق تجمعات زراعية منتجة، وتوفير ما يحتاجه المواطن من خضروات.





وأقامت المحافظة 12 تجمعا تنمويا بمناطق الحسنة وزخى بوسط سيناء منها 6 بالحسنة و5 بنخل وتجمع واحد لبئر العبد، وسيتم تمليك المنافع منزل ومزرعة علي مساحة 10 افدنة.





تفقد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، منطقة الشياحة التابعة لقرية النثيلة والتي تشهد اقامة تجمع تنموي ، ورافقه خلال الزيارة خليل علي خليل سكرتير المجلس.