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أخبار العالم

بيلوسي توبخ ترامب على وقف تمويل الصحة العالمية: رئيس فقير وقراره غير قانوني

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بعد قراره بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقالت بيلوسي إن قرار ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية واقعة جديدة لاستجابة الرئيس غير الفعالة.

وأضافت موبخة ترامب: "الشخص الضعيف والقائد الفقير لا يتحمل أي مسؤولية. الشخص الضعيف يلوم الآخرين".

وتابعت: "قرار لا معنى له، للأسف ترامب يتجاهل العلم ويقوض الأبطال الذين يقاتلون على خط المواجهة، هذا القرار خطير وغير قانوني وسيتم الطعن فيه بسرعة".نانسي بيلوس

إلى ذلك علق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل المنظمة، ووقال أدهانوم :"نأسف لقرار الإدارة الأميركية بوقف التمويل المقدم لنا".

وأضاف:"الولايات المتحدة صديق قديم لنا ونأمل أن تستمر في لعب دورها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم أنه وجه إدارته بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن المنظمة فشلت في تقديم معلومات شفافة حول فيروس كورونا المستجد.

وأشار ترامب إلى تأخر منظمة الصحة العالمية في تحذير دول العالم من خطر وباء كورونا.

وأكد أن تأخر المنظمة أفقد إدارته الكثير من الوقت، مشيرا إلى إمكانية إنقاذ كثير من الأرواح إذا تم إرسال خبراء للصين بشكل مبكر.

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