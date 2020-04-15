على عيسي: تصدير المانجو والبطاطس المصرية إلى أسواق أفريقيا لأول مرة هذا العام

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر صدرت بطاطس بكميات كبيرة لدولة موريشيوس لأول مرة خلال هذا العام، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الحاصلات الزراعية التى تدخل أسواق جديدة لأول مرة مثل المانجو التى تم تصديرها لأول مرة لدولة جنوب إفريقيا.





وأضاف خلال اجتماع لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم أن الحاصلات الزراعية لأفريقيا تواجه مشكلة فى أنها دول منتجة للحاصلات وبوفرة ولذا ليس هناك طلب عليها، بالإضافة إلى طول رحلة شحن المنتجات إليها، وعدم توافرها فى بعض الأحيان، وحتى حال توافرها تكون بتكلفة مرتفعة.





وأضاف عيسى، أن مصر أمامها فرصة فى الوقت الحالى لتصدير الملابس الجاهزة للدول الأفريقية فى ظل تباطؤ الإنتاج بالأسواق المنافسة، كما هناك فرص تصديرية عديدة، إلا أن ذلك يتطلب دراسة إنشاء خط ملاحى لإحدى الدول لتصبح مركز لخدمة دول عديدة مجاورة،



