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اقتصاد

مصطفى النجارى : ارتفاع تكلفة الشحن وانقطاع الكهرباء أهم مشاكل المصدرين لأفريقيا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أن أسبانيا أصبحت تواجه مشكلة فى الزراعة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه يمكن استثمار هذا الأمر فى مصر من خلال تصدير منتجات زراعية بديلة للمنتجات الإسبانية للأسواق الأفريقية.

وأوضح "النحجارى" أن المشكلة التى تواجه الزراعة فى أسبانيا ترجع إلى عدم توافر العمالة اللازمة، لأنها كانت تعتمد على استقدم عمالة من المغرب ودول أوروبية بسبب انخفاض أجورها، ولكن فى ظلة أزمة كورونا أصبحت تواجه أزمة فى العمالة.
 
وطرح النجارى خلال اجتماع لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم عدة مشاكل تواجه المصدرين فى بعض الدول الأفريقية، ومنها جنوب أفريقيا إذ يواجه رجال الأعمال ارتفاع تكلفة الشحن والخوف من انقطاع الكهرباء

كما طرح "النجارى"، مشكلة ارتفاع تكلفة إصدار التأشيرات لدولة تنزانيا، وعدم وجود بنوك مصرية هناك.
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