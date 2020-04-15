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مرأة

جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:42 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية، حيث تعتبر هيفاء وهبي من النجمات اللاتى تخطف الأنظار وتثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وما يميز أسلوب هيفاء وهبى  في الموضة  أنها تختار التصميمات ذات الطابع الأنثوي الناعم مع لمسات من العصرية، وقد ارتبط اسمها بـ مصممي الأزياء والماركات العالمية، فهى تحرص على اقتناء الإطلالات والفساتين بعناية فائقة.

وتجمع فساتين هيفاء وهبى بين الطابع الأنثوى الجريء و الاناقة مما جعلها محط أنظار الجميع بالأخص عند ظهورها فى الحفلات الغنائية، وتتميز فساتين هيفاء وهبى بالأقمشة القيمة التى تزيد من أناقتها و فخامة إطلالاتها.

كما تحرص هيفاء وهبى على تنسيق قطع المجوهرات و الاحذية الانيقة ذات  الكعب العالى، مما يمنحها إطلالة متكاملة و جذابة.




جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند
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