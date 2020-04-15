مكاتب التمثيل التجاري بأفريقيا: تسجيل الدواء فى تنزانيا معقد.. وجنوب أفريقيا تعاني ارتفاع الشحن

أكد وحيد عدلي رئيس المكتب التجارى المصرى فى جنوب أفريقيا، أن جنوب أفريقيا تقوم بقطع التيار بالتبادل بين المناطق المختلفة، كما أن المصانع تعمل بمولدات خلال فترة الانقطاع





وأضاف خلال اجتماع لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم ان مشكله افريقيا ارتفاع تكلفة الشحن وطول مدة وصول "الكونتينر" التى قد تصل إلى شهر.





وأشار إلى شركة مصر للطيران بدأت فى إرسال رحلتين أسبوعيًا، كما تتميز جنوب إفريقيا بنظام بنكى متقدم، أما بالنسبة لمشكلة التأشيرات، فأن مكتب التمثيل التجارى يخاطب السفارة هناك والتى تساهم فى سرعة إصدار التأشيرات.





وأكد محمد عبد المجيد رئيس المكتب التجارى المصرى بتنزانيا، بأن تنزانيا لا تستورد خضار وفاكهة كما أنها تعانى من ضعف القوى الشرائية بها، لذا نصح المصدرون بتصدير الملابس التجارية المستعملة، وتصدير الأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية والمستلزمات الطبية.



