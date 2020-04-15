"لايف ستايلز ستديوز" تبعث برسالة أمل وتفاؤل بأغنية "اضحك الدنيا حلوة" وتصل لمليون مشاهدة

نجحت أغنية "اضحك الدنيا حلوة" للمطرب الشاب محمد سرور فى تخطي حاجز المليون مشاهدة فى أقل من أسبوع، حيث وصلت نسبة المشاهدة إلى مليون و٢٠٠ ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.









وكانت شركة "لايف ستايلز ستديوز" أصدرت هذه الأغنية لكى تبعث فيها الأمل، والتفاؤل، وتطالب من خلالها بمواجهة الوضع الصحي، بسبب فيروس كورونا من خلال رسالة مفادها أن الأزمة ستمر وتنتهي على خير.









وعلق الشاعر محمد رفاعي كاتب أغنية "اضحك الدنيا حلوة" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلا "شكر خاص لرئيس مجلس إدارة شركة لايف ستايلز ستديوز صاحب هذه الدعوة لتقديم عمل يدعو إلى الطاقة الإيجابية والتفاؤل".







