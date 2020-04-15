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محافظات

بالأسماء.. إغلاق 12 أكاديمية ومركزا علميا وهميًا ببني سويف.. تفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن إغلاق عدد من المراكز التعليمية الوهمية التي تعمل في مجالات التدريب والتمريض وغيرها من المجالات،لمزاولة تلك الكيانات أنشطة تعليمية دون ترخيص من الجهات والوزارات المختصة بالمخالفة للقانون. 

وأشار محافظ بني سويف إلى تواصله مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن وجود بعض المراكز العلمية الوهمية بالمحافظة تًدعى منح شهادات تعليمية معتمدة من الوزارة أو بعض الجامعات المصرية ،والتي تقوم بمنح شهادات لخريجين غير مؤهلين للعمل في تلك المجالات ترتب عليه بعض الأضرار خاصة في المجال الطبي. 

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واستجابت وزارة التعليم العالي و قامت بتوجيه لجنة الضبطية القضائية من الوزارة لزيارة عدد من المنشآت التعليمية العاملة من أكاديميات ومراكز علمية بالمحافظة للتأكد من قانونية أوضاعها واستيفاؤها للاشتراطات المطلوبة،وقد أسفر مرور لجنة الضبطية القضائية بالوزارة عن توصيات بغلق 12 كيانا وهميا تحت مسمى أكاديمية أو مركز علمي. 


وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  قراراتها بغلق المنشآت التالية تحت المسميات الموضحة على النحو الآتي : أكاديمية مصر للتدريب المتقدم  وعنوانها  شارع الكوبري الجديد مدينة الواسطى،  المستقبل أكاديمي للاستشارات والتدريب ومقرها أرض الحرية أمام مدرسة الفنية مدينة بني سويف،  أكاديمية 6 أكتوبر وعنوانها 2 شارع مصطفى كامل أمام قصر الثقافة مدينة بني سويف،  أكاديمية ابن رشد وعنوانها 49 شارع أحمد عرابي برج جاردينا  مدينة بني سويف،  الأكاديمية المصرية للعلوم الحديثة سابقا ( الأكاديمية المصرية للتدريب حاليا) بشارع عبد السلام عارف أمام أبراج الأوقاف،  ـ الأكاديمية الوطنية وعنوانها برج خفاجي بجوار بنك كريدي أجريكول بمدينة بني سويف،   أكاديمية    yes) )  ومقرها أرض الحرية  خلف بنك التنمية بمدينة بني سويف،  مركز كمبردج فرغلي ومقره أرض الحرية  خلف بنك التنمية بمدينة بني سويف،   أكاديمية النيل ومقرها أرض الحرية برج زيزينيا بجوار بنك التنمية بمدينة بني سويف،  المركز العلمي ومقره 38 شارع بورسعيد أرض المحلج بمدينة بني سويف،  One world academy   . ومقرها شارع أحمد عرابي أمام المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف،  النور فيوتشر أكاديمي ومقرها شارع مقبل بداخل الساحة الشعبية الباب الخلفى الدور الثاني بمدينة بني سويف. 

وشدد محافظ بني سويف على أهمية توعية الطلاب والشباب وأولياء أمورهم  بضرورة الرجوع للجهات المختصة والمعنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ،للاستفسارعن الجامعات والكيانات غير المعروفة والمعتمدة لهم،مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية ،الالتزام فقط بالجامعات والمعاهد المعتمدة من الجهات الرسمية بالدولة، وذلك  حفاظًا على صالح الطلاب وأولياء الأمور ولضمان عدم التلاعب بهم. 
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