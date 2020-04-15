AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: نختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:37 م
فيروس
فيروس
Advertisements
أ ش أ
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس "كورونا المستجد".

وصرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات.

وأضاف تيدروس أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

وأفاد بأن تركيز منظمة الصحة العالمية الأساسي هو إيقاف انتشار فيروس كورونا وإنقاذ حياة الناس، موضحا أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لهزيمة "كورونا".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء استراتيجية معدلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا الإصدار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلق تمويلها للمنظمة.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الأخيرة عن "كوفيد-19" هو أنه كلما تم التعرف على جميع الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها بشكل أسرع، كان تفشي الفيروس أكثر صعوبة.. وهذا المبدأ سينقذ الأرواح ويخفف من الأثر الاقتصادي للوباء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تصنف كورونا عدوا للبشرية.. وتدعو أفريقيا للاستيقاظ

الصحة العالمية تزف بشرى جديدة عن لقاح لعلاج كورونا

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

الصحة العالمية: على العالم التأهب إلى المراحل القادمة من انتشار فيروس كورونا

الصحة العالمية: معدل الوفاة بـ كورونا على مستوى العالم تضاعف خلال أسبوع

الصحة العالمية: نقترب من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

ترشيحاتنا

ننشر صورة جديدة للضابط معتصم الشموتي المصاب في حادث الأميرية الإرهابي

بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور

مكياج جذاب وإطلالة محتشمة.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها

فوارغ الرصاص تملأ الشارع وثقوب الطلقات تظهر على العقار.. ماذا حدث في 4 ساعات بعزبة شاهين بالأميرية.. فيديو

إغلاق مدن كاملة وحظر تجول شامل.. ماذا تخطط الحكومة لـ شم النسيم

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل

جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند

مكياج جذاب وإطلالة محتشمة.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها