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محافظات

إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمراكز بني سويف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 51 حالة تعد "في المهد" على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة، بواقع 23 حالة تعد على أرض زراعية بقرية أطواب مركز الواسطى، و15 حالة تعد بقرى (باها،محجوبة، شريف باشا)، وإيقاف حالتي بناء مخالف بقريتي بني سليمان وشارع الجبالي بمدينة بني سويف.

وأضاف أن الإزالات شملت أيضا 6 حالات تعد على مساحة 850 متر من أراضى أملاك الدولة بقرية منشأة طاهر، و2 تعد على أرض زراعية بالبهسمون والنويرة مركز إهناسيا، و2 حالة تعد بقرية البرانقة ومدينة ببا، و3 حالات تعد بقرى مركز ناصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. 

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جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال حملات الإزالة وإزالة التعديات في المهد. 

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة" وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا",

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة . 
إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمراكز بني سويف
إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمراكز بني سويف
إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمراكز بني سويف
إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمراكز بني سويف
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