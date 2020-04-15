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أخبار العالم

الحياة تعود.. الدنمارك تعيد فتح مدارسها بداية من 20 أبريل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تستعد المدارس في الدنمارك الاربعاء لفتح أبوابها 20 أبريل الجاري، بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 والدنمارك أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 مارس لوقف تفشي الوباء، لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35 بالمئة من المدارس في كوبنهاجن فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية. ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 ابريل.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم حاجز الـ 126 ألف حالة، في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس المليونين حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 484 ألف شخص

كما تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المستجد المليون شخص في أوروبا اي أكثر بقليل من نصف الإصابات في العالم، وبتسجيل مليون و3284 إصابة بينها 84 ألفا و465 وفاة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19


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