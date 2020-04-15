الاتحاد السكندري يطالب لاعبيه الأفارقة بالبقاء في المنزل بسبب كورونا

وأكد الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى على لاعبيه بعد المعلومات التى وردت عن تفشى مرض كورونا فى بعض الدول الأفريقية وتخوف البعض من انتقال العدوى لأحد اللاعبين.





وكان طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قد وافق منح اللاعبين الإفارقة إجازة لزيارة أسرتهم قبل توقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف النشاط الرياضي داخل العديد من دول العالم.



