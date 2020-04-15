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رياضة

الاتحاد السكندري يطالب لاعبيه الأفارقة بالبقاء في المنزل بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:53 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لاعبيه المحترفين المتواجدين فى بلادهم خلال الفترة الحالية بالتواجد فى المنزل وعدم النزول للشوارع، إلا للضرورة القصوى بعد تفشى وباء كورونا فى عدد من الدول الأفريقية.

وأكد الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى على لاعبيه بعد المعلومات التى وردت عن تفشى مرض كورونا فى بعض الدول الأفريقية وتخوف البعض من انتقال العدوى لأحد اللاعبين.

وكان طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قد وافق منح اللاعبين الإفارقة إجازة لزيارة أسرتهم قبل توقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف النشاط الرياضي داخل العديد من دول العالم.

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