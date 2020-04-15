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عم محمد الحوفي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بين الشهيد وعائلته.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:44 م
الشهيد محمد الحوفي
الشهيد محمد الحوفي
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محمود محسن
قال محمد الحوفي عم الشهيد المقدم محمد الحوفي، إنهم لم يكونوا على علم باشتراك الشهيد في عملية الأميرية أمس حتى أنهم علموا من التلفاز ، مؤكدا أنه متزوج و لديه طفلتان. 

وأشار "الحوفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" عبر فضائية " دى إم سي" إلى أن المقدم محمد الحوفي قام بعملية في ٢٠١٦ بالوراق وأصيب خلالها ، وبعدها رفض ترك الأمن الوطني لأنه أراد أن يموت شهيدا.

ووجه رسالة للإرهابيين :" حسبي الله ونعم الوكيل فيكم " ، منوها إلي أن آخر مكالمة بين الشهيد وأهله كانت قبل الحادثة وكان يوصيهم بعدم الخروج خوفا عليهم من فيروس كورونا .

جدير بالذكر أن الشهيد المقدم محمد الحوفي قد استشهد امس خلال تصفية خلية ارهابية تابعة لداعش بالأميرية.
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