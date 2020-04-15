عم محمد الحوفي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بين الشهيد وعائلته.. فيديو

قال محمد الحوفي عم الشهيد المقدم محمد الحوفي، إنهم لم يكونوا على علم باشتراك الشهيد في عملية الأميرية أمس حتى أنهم علموا من التلفاز ، مؤكدا أنه متزوج و لديه طفلتان.





وأشار "الحوفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" عبر فضائية " دى إم سي" إلى أن المقدم محمد الحوفي قام بعملية في ٢٠١٦ بالوراق وأصيب خلالها ، وبعدها رفض ترك الأمن الوطني لأنه أراد أن يموت شهيدا.





ووجه رسالة للإرهابيين :" حسبي الله ونعم الوكيل فيكم " ، منوها إلي أن آخر مكالمة بين الشهيد وأهله كانت قبل الحادثة وكان يوصيهم بعدم الخروج خوفا عليهم من فيروس كورونا .



