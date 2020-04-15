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ديني

الأوقاف: خصم 3 أشهر من مدير أوقاف الشرقية لتقصيره في واجبه الوظيفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:47 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خصم ثلاثة أشهر من بدل التحسين من الشيخ زكريا الخطيب القائم بأعمال مدير مديرية أوقاف الشرقية والشيخ محمود عبد الرحمن عبد الرؤوف مدير إدارة الحسينية لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي، مع إحالة ملف التفتيش العام بشأن مخالفات بعض العاملين بالمديرية إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.


جاء ذلك بناء على مذكرة التفتيش العام ومذكرة رئيس القطاع الديني . 


وكان  وزير الأوقاف أكد  أن قضية الخطاب الديني المستنير هي القضية الأولى لوزارة الأوقاف , سواء في مجال إعداد جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة في ذلك , أم من خلال تكثيف برامج التثقيف الديني عبر جميع الوسائل المتاحة, أم من خلال منع غير المؤهلين من اعتلاء المنابر . 


وأضاف جمعة في تصريح له  أنه لا مجال على الإطلاق لعودة أيٍّ من المنتمين إلى الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو المتاجرة بالدين إلى اعتلاء المنابر مرة أخرى , مع إنهاء خدمة كل من يثبت انتماؤه تنظيميًّا لأي جماعة متطرفة , أو يتبنى أفكارها , أو يُمكِّن أيًّا من عناصرها من اعتلاء المنبر أو أداء أي درس بالمسجد .

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