بشرى سارة وأخرى محزنة في ألمانيا.. قرارات جديدة للمستشارة

قررت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل اتخاذ اجراءات اضافية للحد من فيروس كورونا وانهاء آثاره الكبيرة على السكان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وقررت ألمانيا تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى 31 أغسطس المقبل، كاجراء احترازي لتلافي حالات الإصابة المتوقعة.





وقررت كذلك السماح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجددًا، أمام الجمهور مع التأكيد على أهمية استمرار الناس في أخذ اجراءات السلامة.





وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء أن ألمانيا ستمدد إغلاقها الحالي لمدة أسبوعين ونصف أخرى ، حتى 3 مايو.

قالت "ما حققناه هو نجاح هش" وقالت ميركل ذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عبر الفيديو لها مع رؤساء 16 ولاية ألمانية حول كيفية بدء تخفيف التأمين على الأماكن العامة، والشركات، والمدارس، والتي أغلقت منذ 22 مارس .





ووفق التعليمات الحكومية سيكون المستوى الحالي للمسافة الاجتماعية الآمنة ، الحفاظ على مسافة 1.5 متر عن الآخرين في الخارج ، والاجتماع فقط في مجموعات لا يزيد عدد أفرادها عن شخصين (أو مع أفراد الأسرة) في الأماكن العامة، وسيبقى ذلك القاعدة حتى 3 مايو على الأقل.





وقالت ميركل إن ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة "موصى به على وجه السرعة".

ستتمكن المدارس الابتدائية والسنوات الأخيرة من المدارس الثانوية من البدء مرة أخرى تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين 4 مايو، و ستظل رياض الأطفال مغلقة حتى إشعار آخر.





وسيستمر الحظر على التجمعات الدينية ، وستراقب الحكومات الأخرى عن كثب استراتيجية برلين بشأن كيفية الانفتاح على البلاد مرة أخرى - وخاصة خطواتها لإعادة تشغيل أكبر اقتصاد في أوروبا.