صفقة جديدة بين أمريكا وجنرال موتورز لإنتاج أجهزة التنفس .. تعرف عليها

بعد تزايد أعداد مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى الولايات المتحدة الأمريكية ، واحتياجها بشكل أكبر لأجهزة التنفس الصناعية لمساعدة مصابي الفيروس ، تبدأ جنرال موتورز بتنفيذ عقد جديد مع الحكومة الأمريكية لصناعة وتوريد أجهزة التنفس.





وأوضحت شركة جنرال موتورز انها ستحصل على مبلغ معين مقابل كل جهاز تنتجه، ولكن سيتعين عليها تحويل أحد مصانعها كليًا وتخصيصه لإنتاج الأجهزة.

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وتقوم شركة جنرال موتورز بعرض وظائف مؤقتة للإنتاج والتشغيل مع تدريب الموظفين المؤقتين، وذلك بالتعاون مع شريكتها للصناعات الطبية Ventec Life Systems.

مقابل ذلك ستحصل جنرال موتورز على مبلغ 16,000 دولار عن كل جهاز، وهو أكثر من ثمن العديد من السيارات التي تنتجها، ولكنه أقل بكثير من ثمن أجهزة التنفس في سوق الاجهزة الطبية والذي يصل لـ50,000 دولار ويتجاوزها في معظم الحالات.