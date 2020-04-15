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ماهر فرغلي: قطر وتركيا تمولان الجماعات الإرهابية من بوابات خلفية .. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:38 م
الداخلية
الداخلية
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البهي عمرو
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن قطر وتركيا لا تزالان تمولان الجماعات الإرهابية من خلال بوابات خلفية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن "الجماعات الإرهابية تستهدف الاستقطاب والتجنيد بالعمليات الاجتماعية.

وأوضح فرغلي «لا أحد يستطيع إنكار نجاح الدولة وهو ما ظهر جليا في أزمتي الأمطار وفيروس كورونا، والجماعات الإرهابية تلجأ إلى العمليات الإرهابية في محاولة منها لإثارة الفتن».

وقدم التعازي فى شهيد الوطن محمد الحوفي الذى استشهد أمس خلال الفضاء على عناصر إرهابية بالأميرية.

شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة، الأربعاء، في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، في جنازة عسكرية مهيبة نظمتها مديرية أمن البحيرة.
وشارك في الجنازة مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا ومساعد رئيس جهاز الأمن الوطني واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة واللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتي، العام المساعد، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية، وقيادات الأمن بالمديرية.

وانطلقت الجنازة من أمام فرق الأمن بشارع النصر بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، بحضور أهالي عائلة الشهيد وعدد كبير من أهالي مدينة دمنهور لتوديع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

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