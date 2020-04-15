AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راندا عبد السلام: فوجئت بنجاح شخصية نجوى في "طاقة حب"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:57 م
راندا عبد السلام
راندا عبد السلام
Advertisements
محمد نحلة

أعربت الفنانة راندا عبدالسلام عن سعادتها البالغة حول ردود الفعل التي تلقتها في مسلسل "طاقة حب".



وأكدت أن شخصية "نجوى" كانت صعبة ومرهقة في تنفيذها لكنها تلقت ردود فعل أكثر من ممتازة وايجابية لم تتوقعها من الجمهور المصري والعربي على حد سواء.



وأضافت أنها واجهت صعوبات في تنفيذ المشاهد مع الفنان واستطاعت فك طلاسم الدور والشخصية مع الفنان محمد علاء، مشيرة إلى أن شخصية " نجوي " تميزت بذكائها الاجتماعي في قوة احساسها واللعب علي أوتار متغيرة ومختلفة في سير الأحداث.



وينتمي المسلسل، الذي يعرض عبر منصات العرض الرقمية بالإنترنت، إلى نوعية الأعمال الطويلة، وتصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي ويتضمن العمل ثلاثة خطوط درامية لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.



ويشارك في بطولة المسلسل شيرين ، وأحمد حاتم، وأحمد صفوت، وأنوشكا، سامح الصريطي، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، وتأليف أحمد صبحي إخراج أحمد يسر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاجر أحمد: فوجئت بردود الأفعال عن حكايات بنات الجزء الرابع

هاجر أحمد: "شجعتينا ندرس ميكانيكا" أكثر تعليق استقبلته عن "حكايات بنات"

ترشيحاتنا

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل

انهيار زوجة الشهيد الحوفى أثناء تشييع جنازته.. صور

مرتضى منصور يحضّر مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. تفاصيل

منظمة العفو الدولية: قطر خدعت العمال الأجانب بحجة فحص فيروس كورونا

AdvertisementS

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

بعد صفقات مشبوهة.. الأعلى للإعلام يستجيب لـ خالد ميري ويبدأ التحقيق في مقالات نيوتن

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة

هل فيروس كورونا يعيش على الجوانتي؟

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين لـ هيفاء وهبي تبرز نحافة خصرها