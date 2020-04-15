راندا عبد السلام: فوجئت بنجاح شخصية نجوى في "طاقة حب"

أعربت الفنانة راندا عبدالسلام عن سعادتها البالغة حول ردود الفعل التي تلقتها في مسلسل "طاقة حب".





وأكدت أن شخصية "نجوى" كانت صعبة ومرهقة في تنفيذها لكنها تلقت ردود فعل أكثر من ممتازة وايجابية لم تتوقعها من الجمهور المصري والعربي على حد سواء.





وأضافت أنها واجهت صعوبات في تنفيذ المشاهد مع الفنان واستطاعت فك طلاسم الدور والشخصية مع الفنان محمد علاء، مشيرة إلى أن شخصية " نجوي " تميزت بذكائها الاجتماعي في قوة احساسها واللعب علي أوتار متغيرة ومختلفة في سير الأحداث.









وينتمي المسلسل، الذي يعرض عبر منصات العرض الرقمية بالإنترنت، إلى نوعية الأعمال الطويلة، وتصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي ويتضمن العمل ثلاثة خطوط درامية لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.









ويشارك في بطولة المسلسل شيرين ، وأحمد حاتم، وأحمد صفوت، وأنوشكا، سامح الصريطي، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، وتأليف أحمد صبحي إخراج أحمد يسر.