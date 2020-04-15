تشكيل لجنة لحل مشكلات الظهير الريفي شرقي الإسكندرية

أجرت لجنة تابعة لحي المنتزة ثان شرق الإسكندري، بجولات ميدانية اليوم الأربعاء، للظهير الريفى بنطاق الحي، بهدف حصر مشكلات ريف المنتزة، والارتقاء بالخدمات المقدمة به.





وقال الدكتور ياسر الجندى، رئيس الحي، أن الجولات تضمنت تفقد عزب (الماكينة والجرن وجون الصغري والكبري) ومنطقة الطابية، حيث تم خلال الجولة متابعة أعمال ترميم كوبري الطابية، والالتقاء مع عدد من أهالى العزب للتعرف على المشكلات التي يعانون منها، وتبين أن مرفق الإضاءة العامة فى حاجة إلى صيانة، والطرق تحتاج لأعمال التمهيد ورفع الكفاءة.

كما تم رصد مشكلة بشبكة الصرف الصحى بعزبة الجرن والتى تحتاج إلى تطهير، والتواصل مع مسؤولى الصرف الصحى بالمنتزة ثان لعمل اللازم.





كما استهدفت الجولة التفتيش على مخبز بلدي بعزبة الجرن وتبين عدم وجود مستندات خاصة بالمخبز وعدم حيازة العاملين لشهادات صحية، بالإضافة إلى التلاعب فى وزن الأرغفة وجودتها، وتم التنبيه على مدير المخبز بتوفيق أوضاعه لتجنب التعرض للمساءلة.

وأكدت اللجنة أنه تم رفع تقرير مفصل عن الجولة إلى الدكتور ياسر الجندي رئيس الحى، لاتخاذ اللازم حيال ما تم رصده من مخالفات، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.