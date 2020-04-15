1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، على سرعة الإنتهاء من رصف وتمهيد وإعادة الشيء لأصله بكافة الشوارع على مستوى المحافظة بعد الإنتهاء التام من توصيل كافة المرافق "غاز وكهرباء ومياه وتليفونات ...." لتوفير السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع.





جاء ذلك خلال تفقده ، اليوم ، لأعمال رصف شارع المؤيد بحى ثان طنطا بطول 300 م ضمن خطة رد الشئ لأصله، موضحا أن خطة رد الشيء لأصله المعتمدة لحى ثان طنطا تقدر بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه لرصف عدد 7 شوارع.