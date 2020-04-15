AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، على سرعة الإنتهاء من رصف وتمهيد وإعادة الشيء لأصله بكافة الشوارع على مستوى المحافظة بعد الإنتهاء التام من توصيل كافة المرافق "غاز وكهرباء ومياه وتليفونات ...." لتوفير السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع.

جاء ذلك خلال تفقده ، اليوم ، لأعمال رصف شارع المؤيد بحى ثان طنطا بطول 300 م ضمن خطة رد الشئ لأصله، موضحا أن خطة رد الشيء لأصله المعتمدة لحى ثان طنطا تقدر بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه لرصف عدد 7 شوارع. 
 
أشار نائب محافظ الغربية، إلى متابعته المستمرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والتأكد من الإنتهاء منها في المواعيد المحددة لخدمة المواطنين وجنى ثمار  المشروعات القومية والخدمية الجارى تنفيذها بالمحافظة.
1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور
1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور
1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور
1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور
1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور
1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتهاء من 19 طريقا بالبحيرة باستثمارات ٥١.٥ مليون جنيه

محافظ البحيرة: 9 ملايين جنيه لرصف 7 طرق بقرى أبو حمص

رصف 155 طريقا .. محافظ الغربية يستعرض ما تم إنجازه خلال لقاء الإعلاميين والصحفيين

محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق

تخصيص 13 مليون جنيه لرصف طريقي محور الصفصافة وعرب الزينة بسمالوط بالمنيا

ترشيحاتنا

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

رمضان عبدالمعز يحذر من الجزع من أزمة كورونا: تشمت الشيطان

محمد رمضان ينشر صورة برفقة ابنته الكبرى.. شاهد

بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور

بـ فرمان من كارتيرون | الزمالك يدرس الاطاحة بـ أوناجم من أجل الصفقة الجديدة

تحول إلى مليونير في لحظة.. أمريكي يكتشف إيداع 8 ملايين دولار بحسابه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش