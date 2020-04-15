عم الشهيد: الحوفي تمنى الشهادة بعد إصابته في إحدى العمليات.. فيديو

قال محمد عبد السلام الحوفي عم الشهيد المقدم محمد الحوفي، إنهم لم يكونوا على علم باشتراك الشهيد في عملية الأميرية أمس حتى أنهم علموا من التلفاز.



وأشار "الحوفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية "الحياة" إلى أن المقدم محمد الحوفي قام بعملية في ٢٠١٦ بالوراق وأصيب خلال تلك العملية وبعدها رفض ترك الأمن الوطني لأنه أراد أن يموت شهيدا.



وأضاف عم الشهيد المقدم محمد الحوفي أن الشهيد متزوج ولديه طفلتان أصغرهما ٤ سنوات.



ووجه رسالة للإرهابيين قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا" ، منوها إلي أن آخر مكالمة بين الشهيد وأهله كانت قبل الحادثة وكان يوصيهم بعدم الخروج خوفا عليهم من فيروس كورونا".



وقال محمد الحوفي إن الشهيد تمنى الشهادة بعد إصابته بإحدى العمليات.