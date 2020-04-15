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تعليم

مجلس كلية التجارة بجامعة الإسكندرية يجتمع بـ"الفيديو كونفرانس"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:34 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد عبد العزيز
عقد مجلس كلية تجارة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور السيد الصيفى، عميد الكلية، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري باستخدام تقنية "الفيديو كونفرانس"، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كوفيد-19.

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وقال بيان صادر عن الكلية اليوم، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات التى تسعى للحفاظ على مصلحة الطلاب وتهيئ لهم كل سبل الحصول على المادة العلمية للمقررات الدراسية كاملة من خلال الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للكلية، من الكتاب الكتروني والمحاضرات بالإضافة إلى تسجيلات للمحاضرات صوتية ومرئية وإمكانية التفاعل مع عضو هيئة التدريس للإجابة عن الاستفسارات.


وفي سياق أخر استقبل عميد الكلية، مجلس إدارة نقابة العاملين لجامعة الإسكندرية وأمين صندوق جمعية التأمين العلاجي، لاستلام حصة الكلية من المواد المطهرة الخاصة بالتعقيم والتطهير لاستخدامها في الأعمال الوقائية الاحترازية، وذلك مساهمة من نقابة العاملين بالجامعة وجمعية التأمين العلاجي.


وحرصت الكلية، اليوم، على تعقيم وتطهير المدرجات والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكافة المبانى وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال متخصصين بجامعة الإسكندرية.

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